De bal rolt weer ...voorbeschouwing 29 en 30 oktober

SNEEK- Het programma van afgelopen weekeinde bracht ONS Sneek en Sneek Wit Zwart bij resp. Minnertsga en SC Twijzel naar de tweede ronde van het toernooi om de districtsbeker noord. In het geval van laatstgenoemde was dat echter een kwestie van kantje boord. Dat laatste leek het na een vroege rode kaart bij Waterpoort Boys ook te worden, maar de geelhemden schreven in ondertal beter tegen SVM Marknesse een terechte overwinning bij. De betere mogelijkheden waren bij de krachtmeting tussen SC Terschelling en Black Boys voor de “Men in Black” en met die verhouding in gedachten viel het 2-2 gelijkspel toch een beetje tegen.

Komend weekeinde staat het voetbalprogramma weer volledig in het teken van de competitie. Alleen Sneek Wit Zwart komt dan niet in actie, want in een competitie met een oneven aantal deelnemers zijn de Snekers de “stilzitter”. De zaterdag begint even na het middaguur op het Zuidersportpark met de return tussen ONS Sneek o.23 en AFC IJburg o.23, terwijl Waterpoort Boys dat afgelopen week een Engelse week beleefde, om 14.30 uur op het naar clublegende Zweitse Huitema vernoemde sportpark in en tegen Nijland aftrapt. Op het Zuidersportpark beginnen de hoofdmachten van de oranjehemden en van Leeuwarder Zwaluwen om 15.00 uur aan hun match en op hetzelfde tijdstip klinkt in Hommerts het eerste fluitsignaal bij het treffen tussen HJSC en Jong LSC 1890.

“Oud” LSC 1890 en dan hebben we het over de zondagkickers van de Lycurgus Sparta Combinatie en niet over de vermaarde “Oud Soldiers", ontvangt zondag Zuidwolde en Black Boys is dan de gastheer van Nieuweschoot.

