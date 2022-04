De bal rolt weer ...voorbeschouwing 29 en 30 april

SNEEK-Een korte terugblik op deze Koningsdag leert dat ONS Sneek met de overwinning op Berkum voor de derde keer op rij een Koninklijke prestatie neerzette en dat het aanvalsspel van LSC 1890 tegen VENO ondanks een batterij aan gemiste kansen, zeer zeker vorstelijk was. Bij Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys was dat ietsje minder, maar dankzij de "kroonprinsen" Stefan Westhof en Orlando Pasveer hielden deze clubs aan de duels tegen SDS en SV NOK toch resp. drie punten en een punt over. Black Boys tenslotte had bij ONB bij wijze van spreken te weinig wielen onder de koets en moest de eer en de punten in Drachten aan de ploeg uit Drachten laten.

Het komende voetbalweekeinde begint al op vrijdag, wanneer laatstgenoemde Sneker club tegen Warga aan de arbeid begint die oorspronkelijk op de Dag van de Arbeid zou plaatsvinden. Een dag later probeert ONS Sneek in Hoogeveen bij HZVV het kwartet vol te maken, terwijl op de Sneker velden twee duels tussen de nummers twee en drie op het programma staan. Sneek Wit Zwart ontvangt op Tinga namelijk Heerenveense Boys en Waterpoort Boys probeert dan op het Schuttersveld de schutters van QVC in toom te houden. LSC 1890 is komend weekeinde in een competitie met een oneven aantal clubs de stilzitter en komt derhalve niet in actie.

Meer info: https://pengel.weebly.com/