De bal rolt weer ...voorbeschouwing 29 april

SNEEK- ONS Sneek werd in de titelrace naar de wachtkamer verwezen. De race van Waterpoort Boys naar een plek in de play offs op diezelfde zaterdag door Oeverzwaluwen werd verstoord, terwijl Jong LSC 1890 de wedloop van De Wâlde naar de schaal niet kon frustreren. De Sneker eer werd gered door Sneek Wit Zwart en ONS Sneek o.23 die in het gevecht om “der directen Klassenerhalt” met zeges op resp. Balk en SV Urk o.23 een belangrijke c.q. beslissende stap wisten te zetten. Ook LSC 1890 zette met de overwinning op Sint Annaparochie een belangrijke stap, terwijl Black vanwege een ernstige blessure niet aan die stap toekwam.

Met uitzondering van ONS Sneek o.23 komen komend weekeinde alleen de zaterdagclubs in actie. De beloften van ONS Sneek zien we evenals LSC 1890 dat voor de titel nog één puntje nodig heeft, en Black Boys eerst in het weekeinde van 13 en 14 mei weer in de wei, al bestaat de kans groot dat de Zwartjes eerder nog een keer naar SV THOR moeten voor het restant van de gestaakte wedstrijd.

Van degenen die wel in actie komen, spelen drie uit en komt alleen ONS Sneek op “homeground” in actie en wel tegen koploper Pelikaan S. Die wedstrijd kan van doorslaggevende betekenis zijn. Dat aspect speelt bij de wedstrijden van Sneek Wit Zwart, Waterpoort Boys en al helemaal bij die van Jong LSC 1890 minder, al zullen alle drie bij resp. Hardegarijp, Heerenveense Boys en Woudsend maar wat graag de punten in hun zak steken.

