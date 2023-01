De bal rolt weer ...voorbeschouwing 28 januari

SNEEK- Dat een ploeg in ondertal een tegenstander in bedwang houdt, lezen we wel vaker maar dat een ploeg met een man minder een achterstand ombuigt in een. voorsprong slechts zelden. ONS Sneek flikte het afgelopen zaterdag bij Blauw Wit ’34 en zorgde daarmee voor de dikste krantenkop van het voorbije weekeinde, te meer omdat de andere Sneker teams het hoofd moesten buigen. De beloften van ONS Sneek moesten de eer en de punten aan die van AFC ’34 laten, terwijl Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys in resp. FC Burgum en Makkum hun meerdere moesten erkennen.

Evenals in de voorbije twee weken komen dit weekeinde alleen de zaterdagkickers in officieel verband in actie. De hoogste spelende Sneker club i.c. ONS Sneek doet dat op eigen terrein tegen Hoogezand. ONS Sneek o.23 en Sneek Wit Zwart trappen op hetzelfde tijdstip )15.00 uur) in Purmerend en in de Friese havenstad Harlingen af tegen resp. Purmersteijn o.23. en Zeerobben. Een half uur eerder begint Waterpoort Boys in Easterein aan de krachtmeting met SDS en hervat Jong LSC 1890 de competitie in en tegen Blokzijl.

