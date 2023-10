‘De bal rolt weer ...’, voorbeschouwing 28 en 29 oktober 2023

SNEEK- De Sneker clubs die nog in de beker actief waren, zijn dat ook in ronde twee. Beide kwamen afgelopen zaterdag namelijk met een overwinning thuis. ONS Sneek nam bij Eastermar in het laatste deel van de wedstrijd meer en duidelijk afstand van de vierdeklasser, terwijl LSC 1890 de klus bij het eveneens in de vierde klasse acterende FC Birdaard al voor de thee wist te klaren.

Komend weekeinde is het weer competitievoetbal wat de klok slaat en daarbij staan zaterdag een aantal prachtige duels op de rol. Wat te denken van de topper in de eerste klasse I tussen nummer vier ONS Sneek en nummer één KHC uit Kampen en van de krachtmeting in twee K tussen nummer drie SC Stiens en koploper Sneek Wit Zwart. Verder kan Waterpoort Boys met het sterk gestarte DWP ook op pittige tegenstand rekenen. Voor Jong LSC 1890 wordt het “sneon” in en tegen Bakhuizen waar vorig seizoen voor het eerst victorie werd gevierd, een kwestie van aan- of afhaken en bij het duel tussen ONS Sneek o.23 en SV Urk o.23 een kwestie van afstand nemen of afstand inleveren. Dat laatste geldt op zondag ook voor LSC 1890 dat met één punt op zak op bezoek gaat bij het nog puntloze Alcides, terwijl het bij het duel tussen Black Boys en Aengwirden om een plekje in de schaduw van de kop(lopers) gaat.

