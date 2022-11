De bal rolt weer...voorbeschouwing 26 en 27 november

SNEEK- In de voorbeschouwing op de bekerwedstrijden van ONS Sneek en Sneek Wit Zwart van eergisteravond waarbij de eersteklasser overigens voor een verrassing zorgdroeg en waarbij de wit-zwarten tegen klasgenoot SC Joure onderuit ging, kwamen we al even terug op de laatste competitieduels van de Sneker clubs. Daarbij won Waterpoort Boys het grondgevecht met koploper SC Bolsward en voegde Sneek Wit Zwart tegen VVI voor het eerst dit seizoen op eigen bodem drie punten aan het totaal toe. ONS Sneek sleepte in en tegen Groningen een punt uit het vuur en datzelfde deed Jong LSC 1890 thuis tegen Arum en Black Boys bij Warga. ONS Sneek o.23 leed tegen Purmersteijn o.23 in blessuretijd een nipte nederlaag die om andere reden voor een ietwat zure bijsmaak zorgde, terwijl LSC 1890 aan de 4-1 nederlaag bij EMMS ook een niet al te zoete smaak overhield.