De bal rolt weer ...voorbeschouwing 26 en 27 maart

SNEEK- De Sneker clubs uit de 'lagere regionen' zorgden afgelopen weekeinde voor de grootste verrassingen. Op zaterdag knokte Waterpoort Boys zich op het Bolwerk in Bolsward langs de lokale voetbaltrots en een dag later baarde ook Black Boys opzien door de wedstrijd tegen SC Boornbergum ’80 in zijn voordeel te beslechten. Sneek Wit Zwart pakte na een inktzwarte periode tegen TONEGO de draad weer op, al liep het voetballend nog niet echt soepel. ONS Sneek kon bij Flevo Boys aan het succes van een week eerder helaas geen vervolg geven en moest gisteravond ook in HZVV zijn meerdere erkennen, terwijl titelkandidaat LSC 1890 na de nederlaag bij hekkensluiter Drachten titelkandidaat af is.