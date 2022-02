De bal rolt weer ...voorbeschouwing 26 en 27 februari 2022

SNEEK- Black Boys, Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys kwamen afgelopen weekeinde om uiteenlopende redenen niet in actie en ook de voor gisteravond ingeplande inhaalwedstrijd tussen TOP’63 en de Wéé Péé Béé ging niet door. De enige hoofdmachten die in de voorbije dagen wel binnen de lijnen verschenen, waren die van ONS Sneek en LSC 1890. De oranjehemden bleken tegen Berkum niet bij machte om het afgaande tij te keren en gingen kansloos ten onder. Aan de Leeuwarderweg ging het daarentegen beter, al duurde het wel lang eer "the Blues” de zege tegen Zuidwolde veilig wisten te stellen.