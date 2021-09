De bal rolt weer...Voorbeschouwing 25 en 26 september

SNEEK- Nadat de Amsterdammers in Buitenpost al "roof" pleegden, liet ook ONS Sneek zich door Asv De Dijk punten afhandig maken. In de beker was er met overwinningen van LSC 1890 en Sneek Wit Zwart daarentegen meer succes, terwijl Waterpoort Boys - de wedstrijd tegen FVC werd geannuleerd - zich volgende week dinsdag nog bij de Sneker "cupfighters" kan voegen. Voor Black Boys kwam in de poulefase een einde aan het bekeravontuur, al stond dat eigenlijk na de eerste wedstrijd al vast.