De bal rolt weer .... voorbeschouwing 25 en 26 maart 2023

Dat laatste gold ook voor de blauwhemden van Jong LSC 1890 dat zijn meerdere in HJSC moest erkennen. De “groate jonguh’s” van “the Blues” zorgen daarentegen tegen Zuidwolde voor voortzetting van de reeks met ruime zeges op de Drenten, terwijl Black Boys met de nederlaag tegen concurrent Nieuweschoot duidelijk in eigen voet schoot.



Komende zaterdag reist ONS Sneek o.23 opnieuw over de Afsluitdijk en wel naar Alkmaar voor de return tegen AFC ’34 o.23. De "groate” oranjehemden nemen het later in de middag op tegen FVC, terwijl Sneek Wit Zwart de Leeuwarders onderweg waarschijnlijk tegenkomt want de tweedeklasser reist in omgekeerde richting voor het duel met LAC Frisia 1883. Waterpoort Boys gaat ook richting de hoofdstad en wel naar Deinum voor het duel met de lokale SF, terwijl Jong LSC 1890 het op de zee veroverde land bezoekt voor de tweede krachtmeting met SC Espel. Op zondag ontvangt koploper LSC 1890 met Drachten de nummer negen van de ranglijst, terwijl Black Boys een half uurtje later (14.30 uur!) op Tinga aan de wedstrijd tegen nummer zes SC Terschelling begint.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com