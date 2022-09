De bal rolt weer ...voorbeschouwing 24 en 25 september

SNEEK- Naast ONS Sneek wordt onze stad bij de loting voor de eerste ronde van het hoofdtoernooi om de districtsbeker noord vertegenwoordigd door Sneek Wit Zwart en naar alle waarschijnlijkheid door Waterpoort Boys, al moet laatstgenoemde nog even afwachten wat de voetbalbond met de door toedoen van Irnsum gestaakte wedstrijd doet. Voor LSC 1890, Black Boys en Jong LSC 1890 zit de bekercampagne van 2022-2023 erop, maar dat n het geval van laatstgenoemde twee eigenlijk al na de tweede speelronde klip en klaar.

Met uitzondering van, onder voorbehoud van voor ONS Sneek o.23 dat in competitieverband al enige weken onderweg is, staan komend weekeinde voor de andere Sneker teams de eerste competitiewedstrijden op de rol. Daarbij beginnen ONS Sneek en Jong LSC 1890 met een thuiswedstrijd tegen resp. PKC ’83 en SV NOK, terwijl ONS Sneek o.23 eveneens op het Zuidersportpark in actie komt en wel tegen Purmersteijn o.23.

Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys nemen het op dezelfde dag in den vreemde op tegen Workum - recent ook al de tegenstander van de wit-zwarten in de beker - en Oudehaske. Op zondag wordt het voetbalprogramma op het Sportpark aan de Leeuwarderweg en op Sportpark Tinga afgesloten met de wedstrijden tussen LSC 1890 en SV Pesse en tussen Black Boys en Zevenhuizen.

