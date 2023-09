'De bal rolt weer ...', voorbeschouwing 23 en 24 september

SNEEK- Het bekertoernooi gaat verder met ONS Sneek dat na twee speelronden al zeker was van een vervolg, en met LSC 1890 dat bij Zeerobben overeind bleef en in de poule achter Jubbega als tweede eindigde. Voor Black Boys, Jong LSC 1890 en Waterpoort viel al na twee duels het doek en afgelopen zaterdag voegde Sneek Wit Zwart zich daarbij, al was de wijze waarop dat tegen Oldeholtpade gebeurde, wel heel erg zuur. De eerste overwinning van ONS Sneek o.23 bij Roda ’46 o.23 smaakte daarentegen mierzoet.

Laatstgenoemde Sneker ploeg komt zaterdag als eerste in actie en wel op het Zuidersportpark tegen Spata Nijkerk o.23. Om half drie trapt ONS Sneek dan in het Drachtster Bos af tegen Drachtster Boys en op hetzelfde tijdstip gebeurt dat bij de duels tussen Mulier en Jong LSC 1890 en tussen Waterpoort Boys en Balk, waarna. de zaterdag om 15.00 uur op Tinga wordt afgesloten met de ontmoeting tussen Sneek Wit Zwart en Leeuwarder Zwaluwen. Dat veld is zondag het decor van de seizoen ouverture van Black Boys en daarbij is Sport Vereent de tegenstander, terwijl LSC 1890 aan de Leeuwarderweg eveneens om 14.00 uur tegen Marum aan het eerste optreden in de eerste klasse begint.

