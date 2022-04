De bal rolt weer ...voorbeschouwing 23 en 24 april

SNEEK- Het een prachtig pasweekeinde want zes van de zeven wedstrijden met participatie van Sneker clubs eindigden in een overwinning voor de ploeg uit de Waterpoortstad.

De grootste Paassurprise kwam op naam van ONS Sneek dat binnen een paar dagen bij zowel RKAV Volendam als bij Eemdijk, beide titelkandidaat, een spaak in het wiel stak. Daarnaast mocht ook de overwinning van LSC 1890 op koploper SV Epe er zijn, terwijl de strooptocht van de blauwhemden in en tegen Zuidwolde eveneens indruk maakte. Dat laatste deed Sneek Wit Zwart ook met een eclatante overwinning op DWP, terwijl Waterpoort Boys met de zege op Delfstrahuizen alweer voor de zesde keer op rij zonder puntverlies bleef. De enige dissonant was Black Boys dat tegen Zevenhuizen met een nederlaag genoegen moest nemen.

Komende zaterdag spelen Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys beide een uitwedstrijd en wel tegen resp. SDS en SV NOK. Die duels beginnen om 14.30 uur en een half uurtje later trapt ONS Sneek op het Zuidersportpark af tegen Berkum. Op zondag ontvangt LSC 1890 met VENO één van de opponenten die de “grand old lady” dit seizoen een nederlaag toebracht, en reist Black Boys naar Drachten voor de krachtmeting met het momenteel goed presterende ONB.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/