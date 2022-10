De bal rolt weer ...voorbeschouwing 22 en 23 oktober

SNEEK- Na een mindere speelronde waarbij de bal er maar niet in wou, maakte ONS Sneek afgelopen zaterdag in Surhuisterveen met een 6-0 zege op ’t Fean ’58 duidelijk dat dit een incident was. Eerder die dag “revancheerden” ook de beloften zich met een overwinning op Huizen o.23. Ook voor Jong LSC 1890 een mooie dag werd en zelfs nog meer dan dat. De “jonkies” van de blauwhemden scoorden in en tegen Bakhuizen namelijk hun eerste treffer in een officiële competitiewedstrijd en wisten ook nog eens voor het eerst zo’n pot te winnen. Winst zat er daarentegen voor Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys niet in, terwijl laatstgenoemde gisteravond in de beker door Zeerobben werd uitgeschakeld.

Afgelopen zondag leed de zondagtak van LSC 1890 in Hollandscheveld met een 1-1 gelijkspel bij SV HODO zijn eerste puntverlies, terwijl Black Boys tot een minuut of tien voor tijd met drie punten uit Beetsterzwaag leek te vertrekken. Leek, want in de laatste tien minuten incasseerde men nog drie tegentreffers met onder de streep een 4-2 nederlaag tot gevolg.

Laatstgenoemde Sneker clubs zijn komend weekeinde vrij omdat ze zich niet voor de KO-fase van de districtsbeker wisten te plaatsen. Ook Jong LSC 1890 is om die reden vrij, terwijl ONS Sneek o.23 dat morgenavond op het Zuidersportpark tegen Makkum oefent, gewoon een reguliere vrije zaterdag heeft. Van de ploegen die zich wel voor de KO-fase wisten te kwalificeren, kwam Waterpoort Boys gisteravond dus al in actie (zie hiervoor en zie het verslag van die wedstrijd) en staan voor resp. ONS Sneek en Sneek Wit Zwart voor zaterdag de duels met Minnertsga en SC Twijzel op de affiches. Op diezelfde dag haalt Waterpoort Boys de eerder afgelaste wedstrijd tegen SVM Marknesse in, terwijl Black Boys een dag later op Tinga alvast de uitwedstrijd tegen SC Terschelling afwerkt.

