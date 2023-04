De bal rolt weer ...voorbeschouwing 22 en 23 april

SNEEK- Het was voor de Sneker voetbalclubs een weekend met drie overwinningen en drie remises. LSC 1890 verdedigde de koppositie met een overwinning op concurrent EMMS, terwijl Sneek Wit Zwart en ONS Sneek o.23 met het oog op "de strepen" tegen resp. VVI en AVV Swift o.23 drie belangrijke punten in de tas staken. Waterpoort Boys en Jong LSC 1890 hielden aan hun wedstrijden een punt over en daar zag het bij resp. SC Bolsward en Arum lange tijd niet naar uit. Black Boys tenslotte leek na driekwart wedstrijd van Warga te gaan winnen, maar moest zich uiteindelijk ook met een punt tevreden stellen.

Komende zaterdag begint ONS Sneek o.23 op een vertrouwd tijdstip "op Urk" aan speelronde twaalf, terwijl de hoofdmacht bijna drie uur later in en tegen Winsum aftrapt. Op hetzelfde tijdstip als ONS Sneek (15.00 uur) wordt de bal bij het duel tussen Sneek Wit Zwart en concurrent Balk aan het rollen gebracht. Waterpoort Boys neemt het op tegen het tegen degradatie vechtende Oeverzwaluwen en Jong LSC 1890 tegen titelkandidaat nummer één De Wâlde. Een dag later staat voor de zondagtak van “the Blues” op het sportpark het Friese onderonsje met Sint Annaparochie op het programma en moet Black Boys in Lippenhuizen met SV THOR zien af te rekenen.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com