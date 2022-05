De bal rolt weer ...voorbeschouwing 21, 22 en 24 mei

SNEEK- Terugkijkend op wat voor de meeste Sneker voetbalclubs toch een Engelse week was, kunnen we concluderen dat LSC 1890, Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys die drukke periode goed zijn doorgekomen. Alle drie wonnen beide wedstrijden, waarbij het zowel bij tweede optreden van LSC 1890 als bij dat van Sneek Wit Zwart met beide keren 0-1 overigens wel een nipte kwestie was. ONS Sneek dat alleen afgelopen zaterdag binnen de lijnen verscheen, verloor daarentegen nipt en wel in de “nacompetitiekraker" van Buitenpost, terwijl Black Boys in FC Harlingen en MKV ’29 zijn meerdere moest erkennen.