De bal rolt weer ...voorbeschouwing 20 en 21 mei

SNEEK- Het was toch het weekeinde van LSC 1890 dat zich na een schitterende tweede seizoenshelft tot de terechte kampioen van de tweede klasse J kroonde, iets wat ONS Sneek na de overwinning op Gorecht in één F ook nog steeds kan bewerkstelligen. Ook voor Waterpoort Boys en ONS Sneek o.23 was het met overwinningen op Heeg en Always Forward o.23 een prima weekeinde, zulks in tegenstelling tot Sneek Wit Zwart dat zich in FC Wolvega verslikte, Jong LSC 1890 dat na een ijzersterk start toch voor SV Ens moest buigen, en Black Boys dat er tegen kampioen FC Harlingen niet aan te pas kwam en door de 'Ouwe Seunen' in de rol van herkanser werd gedrukt.