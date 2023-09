'De bal rolt weer ...', voorbeschouwing 2 en 3 september

SNEEK- De laatste officiële activiteiten van het seizoen 2022-2023 vonden in de maand juni plaats, toen ONS Sneek en Black Boys zich beide voor de finale van de nacompetitie wisten te plaatsen en beide in de eindstrijd net tekort kwamen om naar de vierde divisie te promoveren c.q. om zich in de vierde klasse te handhaven. De eerste officiële activiteit in dit seizoen betrof het duel in de eerste kwalificatieronde voor de KNVB Beker tussen Sparta Nijkerk en ONS Sneek, waarbij de Snekers prima weerwerk boden maar waarbij de derde divisionist uit Gelderland uiteindelijk toch net te sterk was.