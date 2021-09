De bal rolt weer ...voorbeschouwing 2 en 3 oktober

SNEEK- Het was vanuit Sneker perspectief geen beroerd weekeinde, want zowel ONS Sneek, LSC 1890 als Sneek Wit Zwart stapten als winnaar van het veld, al was de overwinning van de ploeg van trainer Jan Vlap "a narrow one". De beide vierdeklassers uit de Waterpoortstad slaagden er met een gelijkspel (Waterpoort Boys) en een nederlaag (Black Boys) daarentegen niet in om de zaterdag en zondag helemaal top te laten zijn.