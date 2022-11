De bal rolt weer ...voorbeschouwing 19 en 20 november

SNEEK- Het voorbije weekeinde was het qua resultaten niet echt hosanna. Alleen ONS Sneek en Black Boys kwamen tegen resp. Drachtster Boys en Blue Boys tot winst. LSC 1890 dat tegen Oldeholtpade tegen een domme rode kaart aanliep, zag de plannen om de kop over te nemen in rook opgaan en moest met een gelijkspel genoegen nemen. Dat laatste gold ook voor Sneek Wit Zwart en Jong LSC 1890, die tegen resp. SC Leovardia en SV Hielpen niet verder kwamen dan één-één. Voor Waterpoort Boys en ONS Sneek o.23 zat er nog minder in het vat, omdat de geelhemden te laat wakker werden en omdat de jonge oranjehemden na een uur de deur wagenwijd open zetten.