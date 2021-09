De bal rolt weer ...voorbeschouwing 18 en 19 september

SNEEK- ONS Sneek spoelde met een overwinning op SDC Putten de wrange nasmaak van een week eerder weg en in de beker was zowel bij LSC 1890, Sneek Wit Zwart als Waterpoort Boys sprake van euforie, omdat men zich of voor de KO-fase wist te plaatsen of dichtbij plaatsing is. Black Boys wist daarentegen het zonnige weekend niet van een zonnig einde te voorzien, al deed de uitslag geen recht aan het spelbeeld.