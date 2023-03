De bal rolt weer ...voorbeschouwing 18 en 19 maart

SNEEK- In de extra editie van “De bal rolt weer ...” werd al even ingegaan op het voorbije weekeinde waarbij het gros van de duels vanwege de sneeuwval en de daarmee gepaarde gaande terreinomstandigheden werd afgelast. Alleen Waterpoort Boys en LSC 1890 kwamen in competitieverband in actie waarbij de geelhemden vanwege wanordelijkheden door de scheidsrechter vroegtijdig naar de kleedkamer en de blauwhemden door spits Noël Wever naar de overwinning werden gedirigeerd. Gisteravond kwam daar nog een activiteit bij en niet de minste, want toen stond op het Zuidersportpark de bekerclash tussen twee mastodonten uit de eerste klasse te weten ONS Sneek en Pelikaan S, op de rol en die clash eindigde in een overtuigende 4-1 zege voor de Sneker cupfighter.

Komend weekeinde komen behalve Sneek Wit Zwart dat in de tweede klasse F aan de beurt is om stil te zitten, alle Sneker clubs in competitieverband in actie. Daarbij trapt ONS Sneek o.23 zaterdag als eerste af en wel rond het middaguur bij Fortuna Wormerveer. Een paar uur later begint Waterpoort Boys aan de “burenruzie” met Nijland en om 15.00 uur wordt de bal op sportpark Nylan in Leeuwarden aan het rollen gebracht bij het treffen tussen Leeuwarder Zwaluwen en ONS Sneek. De zaterdag wordt om 17.00 uur afgesloten met de streekderby tussen Jong LSC 1890 en HJSC, terwijl “de groaten” van de Sneker “Traditionsverein" een dag later bij Zuidwolde op bezoek gaan. Dan gaat ook Black Boys op reis en wel naar Heerenveen voor het duel met Nieuweschoot.

