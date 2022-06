De bal rolt weer ...voorbeschouwing 18 en 19 juni

SNEEK- Het eerste weekeinde met play off-duels leverde dubbel Sneker succes op. ONS Sneek overleefde in de strijd om lijfsbehoud de eerste ronde door zaterdag v.v. Brielle met 3-1 te verslaan en LSC 1890 bereikte een dag later de finale van de strijd om promotie door aan de Leeuwarderweg na verlenging het roemruchte WKE ’16 op de knieën te dwingen.

Komende zaterdag staan er in de nacompetitie twee wedstrijden op de rol. Waterpoort Boys dat zich rechtstreeks voor de finale om promotie naar de derde klasse plaatste, trapt dan om 14.30 uur in Balk af tegen herkanser TONEGO uit Luttelgeest en ONS Sneek begint een half uur later op “South Park" aan de tweede en voorlaatste kwalificatieronde voor de hoofdklasse. Daarin is W.N.C. uit Waardenburg de tegenstander, waarna er zondag weer een finale wordt afgewerkt en wel in Grou, waar LSC 1890 tegen FVC een plek in de eerste klasse probeert te bemachtigen.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com