De bal rolt weer ...voorbeschouwing 18 en 19 februari 2023

SNEEK- Voor het hoog geklasseerde ONS Sneek was het een mooie zaterdag. Zelf beslisten de mannen van het Zuidersportpark de topaffiche tegen ON Groningen met 2-0 in hun voordeel, terwijl koploper Pelikaan S tegelijkertijd zijn tanden stuk beet op hekkensluiter ’t Fean ’58. Een dag later voltrok zich aan de Leeuwarderweg een vergelijkbaar scenario, toen na de overwinning van LSC 1890 duidelijk werd dat lijstaanvoerder SC Emmeloord in en tegen Dalen door een dalletje was gegaan. Ook Waterpoort Boys ging in het vlakke polder door een diep dal, want de Snekers verloren tegen SVM Marknesse met twee rode kaarten meer dan alleen met 4-1.