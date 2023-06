De bal rolt weer ...voorbeschouwing 17 juni 2023

SNEEK- Het werd op een kokend Zuidersportpark een wedstrijd die vanuit het oogpunt van de Snekers vooral na de thee naar een kookpunt leidde. Toen sneed ONS Sneek namelijk een aantal keren op herkenbare wijze door de VELO-boter. Daarmee werd uiteindelijk een dik verdiende 5-1 overwinning en een plek in de finale van de play offs bijgeschreven. De play offs liepen voor Black Boys daarentegen minder goed af. De “All Blacks" verloren in de finale namelijk met het kleinst mogelijke verschil van FC Kraggenburg en moesten na negen seizoenen het lidmaatschap van de vierde klasse opgeven.

Het was niet het einde waarop men op Tinga op had gehoopt, terwijl men na de winst op VELO op het Zuidersportpark nog steeds mag dromen van een mooie apotheose van de nacompetitie. Die moet dan zaterdag gestalte krijgen, wanneer de finale tussen RVVH uit Ridderkerk en ONS Sneek op de rol staat. Die wedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld en wel op sportpark De Strokel in Harderwijk, waar voormalig ONS Sneek-trainer Jan Vlap de afgelopen maanden zijn voetafdrukken achterliet en er net niet in slaagde om VVOG voor de derde divisie te behouden.

