De bal rolt weer .... voorbeschouwing 17 en 18 september 2022

SNEEK - Met nog één poulewedstrijd voor de boeg is één Sneker ploeg i.c. voormalig bekerwinnaar ONS Sneek na de overwinning op Balk al wis van een plek in de kokertjes, terwijl LSC 1890, Sneek Wit Zwart, Waterpoort Boys en Black Boys na de resultaten van afgelopen weekeinde - winst op VVI, winst op Workum en gelijk tegen IJVC, nederlaag tegen Blauwhuis - nog in de race zijn om de oranjehemden te vergezellen, al zijn Ès Wéé Zèt, de Wéé Péé Béé, en Béé Béé mede afhankelijk van de resultaten op de andere velden. Niettemin is de situatie in de beker waarbij na speelronde twee alleen Jong LSC 1890 al is uitgeschakeld, vanuit Sneker perspectief wel eens anders en minder geweest.