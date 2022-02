De bal rolt weer ...voorbeschouwing 17, 19 en 20 februari 2022

SNEEK- Van de drie Sneker ploegen die afgelopen weekeinde in officieel verband in actie kwamen, gingen er twee onderuit. ONS Sneek verloor van DETO Twenterand en Black Boys van FC Harlingen, al was dat slechts bijzaak en was het eerbetoon aan de veel te jong overleden Jasper de Jong die middag veel belangrijker. Belangrijk was ook de late treffer van Dylano van Dijk die daarmee niet alleen Waterpoort Boys maar ook Sneek aan het enige succesje hielp.