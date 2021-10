De bal rolt weer ...voorbeschouwing 16 en 17 oktober

SNEEK- SC Genemuiden bezorgde ONS Sneek afgelopen zaterdag een vervelende middag en Waterpoort Boys hield aan het treffen met QVC ook al geen punten over. Sneek Wit Zwart sleepte daarentegen tegen CVVO een overwinning uit het vuur, al was het wel op de valreep. Dat laatste deed Black Boys een dag later tegen Langweer ook, terwijl titelkandidaat LSC 1890 na de nederlaag tegen VENO even pas op de plaats moet maken.