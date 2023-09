"De bal rolt weer ...”, voorbeschouwing 16, 17 en 20 september

SNEEK- Voor een aantal clubs was het afgelopen weekeinde bijltjesdag. Black Boys, Waterpoort Boys en Jong LSC 1890 gingen namelijk tegen resp. FC Harlingen, Scharnegoutum ’70 en Makkum onderuit en konden al na twee bekerwedstrijden hun aspiraties definitief opbergen. Alleen LSC 1890, ONS Sneek en Sneek Wit Zwart zijn nog in de race voor een plek in de kokertjes, maar de resultaten van deze drie tegen resp. Jubbega, FVC en v.v. Heerenveen hielden ook niet over. Dat laatst gold ook voor ‘de kerels’ van ONS Sneek o.23 die hun meerdere in de leeftijdsgenoten van HSC ’21 moesten erkennen

Met uitzondering van ONS Sneek o.23 dat in Leusden tegen Roda ’46 o.23 op het gebruikelijke tijdstip aftrapt, speelt het programma zich op zaterdag vooral in de late namiddag af. ONS Sneek begint om vier uur in Grou aan de ontmoeting met GAVC, terwijl het eerste fluitsignaal bij Zeerobben-LSC 1890 en bij Sneek Wit Zwart-Oldeholtpade een uur later klinkt. Het fluitje klinkt bij het duel Jong LSC 1890-Waterpoort Boys zelfs helemaal niet, want die wedstrijd is in verband met de jubileumactiviteiten van de Sneker cultclub verplaatst naar woensdag 20 september. Dat wordt dan de laatste poulewedstrijd met Sneker deelname, want drie dagen eerder werkt Black Boys op Ameland tegen Geel Wit al het laatste duel in de poulefase af.

