De bal rolt weer ...voorbeschouwing 15 en 16 oktober

SNEEK- Voor de beide teams van ONS Sneek werd het een zaterdag om snel te vergeten. Beide moesten de eer en de punten aan de tegenstander laten waarbij de zege van Broekster Boys op de hoofdmacht toch wel een beetje als “gestolen" de boeken inging. Daarvan was bij nederlaag van Jong LSC 1890 tegen CVO geen sprake, waarbij de Snekers wel meer wisten te creëren dan in voorgaande weken. Ook Waterpoort Boys creëerde in de streekderby tegen Scharnegoutum ’70 meer en dat leverde de gele hesjes verdiend drie punten op, terwijl Sneek Wit Zwart bij SC Joure voor het eerst het zoet der overwinning mocht proeven, al streelde die smaak pas in de slotminuut de Sneker tong.

Op zondag schotelde LSC 1890 het publiek tegen het Drentse Beilen een aantal schitterende aanvallen en evenzo mooie goals voor, terwijl Black Boys het werk van “huurbaas” Sneek Wit Zwart kopieerde en met de overwinning op Tijnje eveneens de eerste succesbeleving beleefde.

Het programma op de Sneker velden begint komende zaterdag al om 12.15 uur, wanneer de beloften van ONS Sneek tegen Huizen o.23 zullen proberen om het verlies in de topper tegen RKVV DEM o.23 te rectificeren. Niet lang na die wedstrijd begint Waterpoort Boys aan de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen en daarin is CVVO de tegenstander, terwijl vul Sneek Wit Zwart een half uurtje later het duel tegen SC Stiens in gang wordt zet. De hoofdmacht van ONS Sneek en ook de beloften van LSC 1890 doen het zaterdag “om útens” en wel bij ’t Fean ’58 en bij Bakhuizen, terwijl LSC 1890 en Black Boys een dag later eveneens op reis gaan en wel naar Hollandescheveld en Beetsterzwaag voor de duels met resp. HODO en De Sweach.

