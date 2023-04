De bal rolt weer ...voorbeschouwing 15 en 16 april

SNEEK- Het paasweekeinde was voor een aantal Sneker clubs een weekeind vol lekkernijen, want zowel ONS Sneek o.23, de grote oranje jonguh’s als de jonge Blues wonnen tegen resp. Always Forward o.23, ’t Fean ’58 en Bakhuizen hun potje en in alle gevallen gebeurde dat ook nog eens op overtuigende wijze. Daarentegen slaagde ONS Sneek er op Paasmaandag na een gelijk opgaande strijd tegen d’Olde Veste ’54 niet in om de kans op een prachtige wedstrijd in de grote KNVB-Beker zoals eertijds tegen Ajax en FC Utrecht, te verzilveren. Ook de “huisbaas" van Tinga die eerder tegen AZ ook al eens zo’n ervaring mocht meemaken, en zijn “diens kostganger” gingen onderuit. Black Boys beleefde op goede vrijdag al een slechte vrijdag en Sneek Wit Zwart kreeg het bij SC Stiens ook niet echt in de vingers.