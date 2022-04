SNEEK - Bij ONS Sneek was de stemming zaterdag bedrukt, omdat de hoofdmacht in de “Do or Die-wedstrijd” tegen NSC Nijkerk naliet om de drie broodnodige punten te pakken. Een paar kilometer noordelijker was de stemming daarentegen uitgelaten, want zowel Sneek Wit Zwart als Waterpoort Boys stapte tegen resp. Scharnegoutum ’70 en AVC met een overwinning van het veld.