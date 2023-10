‘De bal rolt weer ....’voorbeschouwing 14 en 15. oktober 2023

De wedstrijd tussen d’Olde Veste ’54 en ONS Sneek die hieronder als eerste voor het voetlicht wordt gehaald, was vorig seizoen in de kwartfinale van de beker een heuse clash terwijl bij de duels tussen Blauw Wit ’34 en het blauw-wit van LSC 1890, tussen Workum en Waterpoort Boys, tussen Jong LSC 1890 en Top ’63 en tussen ACV o.23 en ONS Sneek o.23 het referentiekader ontbreekt en wel omdat de betrokken ploegen vorig seizoen in. verschillende klassen c.q. divisies actief waren. Alleen bij de wedstrijden tussen GAVC en Sneek Wit Zwart en tussen Blauw Rood ’20 en Black Boys is enig vergelijkingsmateriaal voor handen, al gaat het bij de laatste match alleen om de bekerwedstrijd van begin september van dit jaar.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/