De bal rolt weer ...voorbeschouwing 14 en 15 mei

SNEEK-Vanuit Sneker perspectief was de speelronde van 7 en 8 mei met drie overwinningen van ONS Sneek, Sneek Wit Zwart en LSC 1890 op achtereenvolgens ASV De Dijk, Workum en Oerterp en een gelijkspel van Waterpoort Boys bij Sleat behoorlijk succesvol en gisteravond kwamen daar bij de midweekse duels van Sneek Wit Zwart tegen Makkum en van Waterpoort Boys tegen Foarút nog eens twee fraaie zeges bij.

Het programma voor de rest van deze "Engelse week" begint morgen met de klassieker tussen LAC Frisia 1883 en LSC 1890 en de wedstrijd tussen FC Harlingen en Black Boys, waarna het programma zaterdag wordt voortgezet met de krachtmeting tussen Waterpoort Boys en HJSC, met de confrontatie tussen SVM Marknesse en Sneek Wit Zwart en met de zeer belangrijke Friese derby in de hoofdklasse B tussen Buitenpost en ONS Sneek. Op zondag komen LSC 1890 en Black Boys dan nog een keer in actie en wel bij resp. Beilen en MKV '29 en de vooruitblik op die laatste twee duels verschijnt later deze week op deze site

