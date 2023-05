De bal rolt weer ...voorbeschouwing 13 en 14 mei

SNEEK- De laatste activiteiten op de groene mat dateren alweer van een dikke week geleden. Toen hield Waterpoort Boys aan het restant van de wedstrijd tegen CVVO een punt over, nadat men op de zaterdag daarvoor met “njet” bij Heerenveense Boys wegkwam. Op diezelfde dag hielden Woudsend en Jong LSC 1890 elkaar in een doelpuntrijke treffen in evenwicht, terwijl Sneek Wit Zwart toen nipt van Hardegarijp won en ONS Sneek op het Zuidersportpark koploper Pelikaan S vermorzelde. Daarvan was op vrijdag 28 april bij het restant van het duel tussen SV THOR en Black Boys weliswaar geen sprake, maar met een nipte zege zetten de Zwartjes rechtstreekse handhaving wel terug op de kaart.

Komend weekeinde reist het team van ONS Sneek naar Haren voor het duel met Gorecht, terwijl de aanwas van de oranjehemden in Hoorn de uitwedstrijd tegen Always Forward o.23 afwerkt. Bij de andere “zaterdagclubs” moet het op eigen bodem gebeuren en wel op Tinga (Sneek Wit Zwart-FC Wolvega), op het Schuttersveld (Waterpoort Boys-Heeg) en aan de Leeuwarderweg (Jong LSC 1890-SV Ens). Een dag later is laatstgenoemd sportpark absoluut “the hottest place on earth”. Dan kan LSC 1890 tegen SC Emmeloord kampioen worden, terwijl de kampioen van de vierde klasse B i.c. FC Harlingen een paar kilometer verderop bij Black Boys op bezoek komt.

