De bal rolt weer ...voorbeschouwing 12 en 13 november

SNEEK- Afgelopen zaterdag toonden ONS Sneek en Jong LSC 1890 beide veerkracht door tegen resp. FVC en SC Espel een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 zege, terwijl SF Deinum heel diep voor Waterpoort Boys moest buigen. Sneek Wit Zwart en ONS Sneek o.23 gaven tegen LAC Frisia 1883 en Victoria o.23 daarentegen het heft uit handen, al gebeurde dat op Tinga pas een paar minuten voor tijd. Ook LSC 1890 liep in en tegen Drachten in de slotminuten schade op, al was het gelijkspel een beter resultaat dan bij eerdere edities en viel het puntverlies door de nederlaag van koploper Oldeholtpade uiteindelijk niet zo zwaar op de maag.