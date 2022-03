De bal rolt weer ...voorbeschouwing 12 en 13 maart 2022

SNEEK-Voor velen is de zaterdag de mooiste dag, maar dat gold vijf dagen geleden zeker niet voor de Sneker clubs. ONS Sneek en Sneek Wit Zwart gingen tegen SDC Putten en Workum namelijk onderuit, terwijl Waterpoort Boys in en tegen Delfstrahuizen de zege uit handen gaf. Een dag later hield LSC 1890 de Sneker eer in “El Clásico” hoog, al liep men bij de zwaar bevochten overwinning op LAC Frisia 1883 wel een paar kleerscheuren op.