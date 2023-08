De bal rolt weer...voorbeschouwing 12 augustus

SNEEK- De laatste officiële wedstrijd dateert alweer van een maand of twee terug. Toen lukte het ONS Sneek niet om In de finale van de nacompetitie tegen RVVH de promotieklus af te maken. Na sprankelende optredens tegen DZC ’68 en VELO had de Sneker accu in Harderwijk op een bloedhete zaterdag niet meer voldoende inhoud om bij het laatste optreden van 2022-2023 ook de ploeg uit Ridderkerk te bedwingen.

​Bij eerdere optredens in de. beker was de batterij echter wel goed gevuld. Toen werden met Flevo Boys, HZVV en Pelikaan S niet bepaald de minsten geëlimineerd, terwijl de nederlaag in de kwartfinale tegen vierde divisionist d’Olde Veste ’54 eigenlijk onnodig was. Daarmee leek plaatsing voor het toernooi om "de dennenappel" aan de Sneker neus voorbij te gaan. De prestaties in de districtsbeker vormden voor de KNVB echter toch aanleiding om ONS Sneek aan het deelnemersveld toe te voegen. en bij de loting voor de eerste kwalificatieronde werden de Snekers aan Sparta Nijkerk gekoppeld.

