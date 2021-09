De bal rolt weer …voorbeschouwing 11 en 12 september 2021

SNEEK- Na de verrassende en verfrissende start was ONS Sneek afgelopen zaterdag niet bij machte om daaraan in Aalten een vervolg te geven en ook Black Boys beleefde in de beker tegen Akkrum een minder geslaagde dag. LSC 1890, Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys deden zaterdag daarentegen goede zaken door hun eerste bekerduel tegen resp. Balk, SC Bolsward en LAC Frisia 1883 te winnen.