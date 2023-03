De bal rolt weer ...voorbeschouwing 11 en 12 maart

SNEEK- Zaterdag 4 maart was niet de dag van de beide ONS Sneek-teams, want beide moesten bij resp. Broekster Boys en AVV Swift o.23 met miniem verschil (2-1) het hoofd buigen. Sneek Wit Zwart stapte daarentegen tegen hekkensluiter SC Joure met dezelfde cijfers als winnaar van het veld, terwijl twee-één ook de eindstand bij de streekderby tussen Waterpoort Boys en Scharnegoutum ’70 leek te gaan worden. Diep in de toegevoegde tijd werd een indraaiende vrije trap doeltreffend verlengd waardoor "de bokspartij" tussen de buren “onbeslist” eindigde. Jong LSC 1890 tenslotte voorzag de 133ste geboortedag van de club van een vrolijke noote door “boven de boomgrens” overtuigend van de Combinatie Vrouwenparochie Ouwe Leije te winnen.

Winst is zaterdag uiteraard ook het belangrijkste thema. ONS Sneek o.23. dat de leeftijdsgenoten van Always Forward ontvangt, kan daarmee namelijk de laatste plaats in de tweede divisie weer aan een ander overdoen, terwijl de hoofdmacht van de oranjehemden met een zege op het op de laatste plaats staande ’t Fean ’58 niet alleen bijblijft in de strijd om de prijzen maar daarmee op het Zuidersportpark ook een mooi startschot voor de feestavond geeft. Ook bij Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys telt alleen de winst. Dat zal op bezoek bij resp. nummer twee SC Stiens en nummer drie CVVO echter niet eenvoudig worden en wat dat betreft lijkt de klus van Jong LSC 1890 dat in de late namiddag tegen Bakhuizen speelt, gemakkelijker, al zullen ook hier de mouwen omhoog gestroopt moeten worden.

