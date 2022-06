De bal rolt weer ...voorbeschouwing 11 en 12 juni

Wat op Pinkstermaandag wel uitmaakte, waren de resultaten op de andere velden. Daardoor bleef LSC 1890 tweede en moet men aan de Leeuwarderweg de nacompetitie in, terwijl Black Boys door de uitslagen van de concurrentie juist gevrijwaard bleef van de zenuwslopende potjes en volgend seizoen gewoon weer op de deelnemerslijst van de vierde klasse staat.



Komende zaterdag staat het eerste duel in de nacompetitie op de rol en daarin neemt herkanser ONS Sneek het op het Zuiderportpark op tegen de laagst gekwalificeerde periodekampioen uit de eerste klasse B, te weten vv Brielle. Een dag later is het sportpark aan de Leeuwarderweg het decor van de promotiestrijd tussen LSC 1890 en het Drentse W.K.E. ’16.

