De bal rolt weer …voorbeschouwing 11 en 12 februari

SNEEK- Voor de beide teams van ONS Sneek was het een prima zaterdag want beide wonnen - en ook nog eens verdiend- van resp. PKC ’73 en SV Fortuna Wormerveer o.23. Ook de beide zondagploegen i.c. LSC 1890 en Black Boys waren bij hun herstart van de competitie succesvol en keerden met drie punten uit Pesse en Zevenhuizen terug. De zaterdag verliep voor Sneek Wit Zwart dat tegen Workum een paar minuten voor tijd de gelijkmaker moest toestaan, en voor Waterpoort Boys dat op ongeveer hetzelfde moment in de wedstrijd na liet om Oudehaske vanaf elf meter pijn te doen, daarentegen minder, terwijl de wedstrijd tussen SV NOK en Jong LSC 1890 in “the dying seconds of the game” voor de jonge blauwhemden desastreus verliep met uiteindelijk een nederlaag tot gevolg.