De bal rolt weer ...voorbeschouwing 10 en 11 september

SNEEK- De bekerduels van de Sneker voetbalclubs gingen in een aantal gevallen met behoorlijke resultaten gepaard. Alleen de beide teams van LSC 1890 moesten met een nederlaag genoegen nemen. Daarbij verloren "de grote jongens" de krachtmeting met stadgenoot ONS Sneek in de tweede en de “jonkies” de confrontatie met SC Lions ’66 in de eerste helft. Sneek Wit Zwart sleepte bij eersteklasser ’t Fean ’58 een remise uit het vuur, terwijl Waterpoort Boys en Black Boys bij HJSC en Lemmer aan het langste eind trokken, iets wat ONS Sneek o.23 bij de seizoen ouverture bij IJburg o.23 eveneens en ook nog eens overtuigend deed.

Met uitzondering van, onder voorbehoud van laatstgenoemd Sneker team dat zaterdag in de competitie als gastheer van Victoria o.23 optreedt, werken de andere Sneker clubs de tweede beker wedstrijd af. De mannen van ONS Sneek stuiten daarbij op Balk en in dezelfde groep wordt twee uur later in Idskenhuizen door VVI en LSC 1890 afgetrapt. Sneek Wit Zwart begint op het gebruikelijke aanvangstijdstip op Tinga aan het duel met de grote rivaal van vorig seizoen i.c. Workum, terwijl promovendus Waterpoort Boys op het Schuttersveld om 14.30 uur de strijd aanbindt met het eveneens gepromoveerde IJVC. Debutant Jong LSC 1890 zet op hetzelfde tijdstip (14.30 uur) de wedstrijd tegen Scharnegoutum ’70 in beweging en op zondag wordt het programma met Sneker clubs aan de Molenkrite afgesloten met de krachtmeting tussen Black Boys en Blauwhuis.

