De bal rolt weer ...voorbeschouwing 10 en 11 juni

SNEEK- Het was een puik weekeinde, want de beide Sneker clubs in de nacompetitie wonnen hun wedstrijd. ONS Sneek bleef door een 4-2 overwinning op DZC ’68 uit Doetinchem in de race voor een plek in de vierde divisie, terwijl lijfsbehoud voor Black Boys na de 6-2 zege op JVV uit Jipsingboertange ook nog steeds op de agenda staat.