De bal rolt weer ...voorbeschouwing 10 en 11 december

SNEEK- Het was bij de topaffiches van afgelopen zaterdag niet de dag van ONS Sneek en Waterpoort Boys. De oranjehemden moesten in Pelikaan S hun meerdere erkennen en Waterpoort Boys moest het hoofd buigen voor Heerenveense Boys.

Wat dat betreft deed de o.23 van ONS Sneek het beter, want die hield koploper RKVV DEM o.23 knap in bedwang, terwijl Jong LSC 1890 zich tegen Woudsend knap terugvocht. Dat laatste deed Sneek Wit Zwart voor rust ook, waarna de Sneker formatie na rust afstand van Hardegarijp nam. Ook het grote LSC 1890 nam afstand al duurde dat tegen Dalen onder verrekkende omstandigheden wel verrekte lang, terwijl bij het duel tussen Black Boys en Nieuw Roden de definitieve beslissing pas in de slotminuten in het nadeel van de Zwartjes uitviel.

Behoudens voor ONS Sneek o.23 dat ook op zaterdag 17 december nog in actie komt, staat komende zaterdag en zondag voor alle andere clubs de laatste speelronde van 2022 op het programma. Zonder de inbreng van Koning Winter trappen de beloften zaterdag als eerste af en wel tegen AFC IJburg o.23 en na afloop van die wedstrijd begint op het Zuidersportpark de warming-up voor de wedstrijd tussen ONS Sneek en Gorecht. De andere zaterdagkickers uit de Waterpoortstad i.c. Sneek Wit Zwart, Waterpoort Boys en Jong LSC 1890 doen het allemaal buiten de deur en wel in Wolvega, Heeg en Ens, waar men de degens met de gelijknamige clubs kruist. Op zondag gaat zowel de reis van LSC 1890 als die van Black Boys richting de koploper, want de blauwhemden stuiten in de polder op SC Emmeloord en de “All Blacks” in Harlingen op de lokale Èf Céé.

