De bal rolt weer ...voorbeschouwing 1 en 2 oktober

SNEEK- ONS Sneek o.23 opende afgelopen zaterdag het bal en revancheerde zich met een 2-0 overwinning op de leeftijdsgenoten van Purmersteijn voor de nederlaag van een week eerder. Vervolgens wonnen "de grote jongens" van de club later in de middag na een stroeve start overtuigend van PKC ’83 en dat laatste deed Waterpoort Boys bij de rentree in de derde klasse A ook en wel bij Oudehaske. Sneek Wit Zwart kwam bij de entree in de tweede klasse tegen het ook gepromoveerde Workum mede door een niet al te slimme rode kaart daarentegen niet verder kwam dan een bloedeloze nul-nul.

Jong LSC 1890 was in de late namiddag de evenknie van SV NOK, maar slaagde er nauwelijks in om kansen te creëren met een 0-2 nederlaag tot gevolg. Een dag later bleef het niet al te flitsende optreden van “oud” LSC 1890 tegen Pesse zonder nadelige gevolgen, terwijl Black Boys tegen Zevenhuizen na ongeveer een uur spelen de vlag moest strijken.

Het programma voor de eerste dagen van de maand van de vallende bladeren voert ONS Sneek o.23 naar Almere voor het treffen met SC Buitenboys o.23. Ook de hoofdmacht speelt zaterdag buiten de stadsgrenzen en wel in Groningen tegen het eveneens sterk gestarte Oranje Nassau. Het minder sterk gestarte Jong LSC 1890 reist zaterdag naar Witmarsum voor het duel met Mulier, terwijl in de Sneker Arena's de krachtmetingen tussen Sneek Wit Zwart en GAVC en tussen Waterpoort Boys en SVM Marknesse op de rol staan. Op zondag reist LSC 1890 naar VENO in Vollenhove waar men vorig seizoen voor het eerst zijn Waterloo vond, en strijkt Black iaan de Súdkant in Oldeboorn neer voor het duel met de club van die naam.

