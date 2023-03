De bal rolt weer ...voorbeschouwing 1 en 2 april 2023

SNEEK- Zowel op het Zuidersportpark als op het sportpark aan de Leeuwarderweg vielen de doelpunten als rijpe appelen van de boom. ONS Sneek en LSC 1890 waren met resp. 7-1 en 6-1 veel te sterk voor FVC en Drachten. Ook Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys trokken tegen LAC Frisia 1883 en SF Deinum ook aan het langste eind, al was het verschil in beide duels minder dan bij de oranje- en de blauwhemden. Bij de wedstrijd van Jong LSC 1890 tegen SC Espel was van verschil helemaal geen sprake, terwijl dat bij de duels van Black Boys en ONS Sneek o.23 in het voordeel van de tegenstanders i.c. SC Terschelling en AFC ’34 o.23 uitviel.