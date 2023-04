De bal rolt weer ... – extravoorbeschouwing 10 april

SNEEK- Op Goede Vrijdag beleefde Black Boys tegen De Sweach met een 0-6 nederlaag en twee rode kaarten niet bepaald een goede vrijdag en een dag later was Paaszaterdag met de ruime nederlaag bij SC Stiens voor Sneek Wit Zwart ook al niet een topdag. Voor de andere inhalers uit de Waterpoortstad werd het daarentegen een dag om in te lijsten, want zowel ONS Sneek o.23, ONS Sneek als Jong LSC 1890 wonnen met ruim verschil en verdiend van resp. Always Forward o.23, ’t Fean ’58 en Bakhuizen.