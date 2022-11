De bal rolt weer ...extra voorbeschouwing 22 november

SNEEK- Het voorbije weekeinde was vooral het weekeinde van Waterpoort Boys, want de vechtmachine van trainer Sido Postma bracht SC Bolsward de eerste nederlaag toe en boorde daarmee de koploper en passant de eerste periodetitel door de neus. Bij Sneek Wit Zwart was ook sprake van de eerste en wel van de eerste punten in een thuiswedstrijd, al was het tegen VVI opnieuw een benauwde bedoening.

ONS Sneek had het in en tegen Groningen ook even benauwd maar de oranjehemden sleepten uiteindelijk een punt uit het vuur, terwijl Jong LSC 1890 thuis tegen Arum en Black Boys bij Warga beide eveneens een punt aan hun totaal toevoegden. ONS Sneek o.23 leek tegen Pumersteijn o.23 ondanks een aantal discutabele beslissingen met een terecht punt naar Sneek af te reizen. Totdat een bal diep in blessuretijd via de binnenkant van de paal binnen viel en een dag later vielen bij LSC 1890 maar liefst vier binnen met een 4-1 nederlaag tot gevolg.

​Twee van de hiervoor genoemde ploegen komen morgen - dinsdag 22 november - alweer in actie en wel in de tweede ronde van de districtsbeker noord. Daarin wacht ONS Sneek dat op bezoek gaat bij vierde divisionist Flevo Boys, niet alleen een pittig klusje maar ook een soort graadmeter, terwijl Sneek Wit Zwart op Tinga tegen klasgenoot en hekkensluiter SC Joure aantreedt.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com