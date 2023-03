De bal rolt weer .... – extra voorbeschouwing 14 maart 2023

SNEEK- Veel wedstrijden gingen afgelopen zaterdag en zondag vanwege de sneeuwval niet door en bij het duel dat wel doorging (CVVO-Waterpoort Boys), klonk vanwege wanordelijkheden een vroegtijdig eindsignaal. Alleen bij LSC 1890 klonk afgelopen zondag naast het begin- ook het reguliere eindsignaal en toen dat over het sportpark aan de Leeuwarderweg schalde, had de ploeg van trainer Marcel Valk met 2-0 van HODO gewonnen.

LSC 1890 komt evenals ONS Sneek, Waterpoort Boys, Black Boys, Jong LSC 1890 en ONS Sneek o.23 komend weekeinde weer voor de competitie in actie. De voorbeschouwing op deze wedstrijden verschijnt zoals gebruikelijk, komende woensdag op deze site. Voor het zover is, is het Zuidersportpark dinsdagavond voor even het episch centrum van de Sneker voetballerij. Dan staat namelijk de achtste finale van de districtsbeker noord tussen ONS Sneek en Pelikaan S, twee ploegen die in de eerste klasse F kandidaat voor de schaal zijn, op het programma.

